Испания анонсировала передачу Украине системы ПВО Hawk

Министр обороны Испании Маргарита Роблес провела телефонный разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым, в ходе которого анонсировала передачу Украине системы ПВО Hawk.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Испании.

В ходе разговора Умеров проинформировал Роблес о ситуации на поле боя, а также о наиболее насущных потребностях украинских вооруженных сил.

В свою очередь Роблес подробно рассказала о предстоящих поставках военного оборудования. Она также подчеркнула значительный прогресс в подготовке украинских военнослужащих, который достиг 5 тысяч подготовленных солдат.

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Министр также сообщила Умерову о предстоящей поставке материалов, необходимых для того, чтобы в сентябре Украина имела полностью готовую к эксплуатации зенитную батарею Hawk, которая усилит потенциал противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Она также отметила гуманитарный аспект испанской поддержки, в частности помощи детям-сиротам и родственникам украинских солдат.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил ожидания, что объявленные системы противовоздушной обороны поступят в Украину как можно скорее.

Как сообщалось, во время открытия саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о поставках Украине пяти систем ПВО, в частности Patriot.

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