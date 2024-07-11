Зеленский ожидает, что новые системы ПВО будут поставлены как можно скорее

Президент Владимир Зеленский ожидает, что объявленные системы противовоздушной обороны поступят в Украину как можно скорее.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО перед заседанием Совета Украина-НАТО в Вашингтоне, сообщает с места корреспондент "Европейской правды".

Президент поблагодарил за важные решения в рамках саммита и заявил о конкретных успехах по противовоздушной обороне.

"Мы ценим решение о пяти Patriot, ожидаем, чтобы их поставили как можно скорее", – сказал Зеленский.

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Он также отметил сильный язык декларации саммита НАТО с признанием необратимости движения Украины в Альянс.

Как сообщалось, во время открытия саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о поставках Украине пяти систем ПВО, в частности Patriot.

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