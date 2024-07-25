Глава МЗС Румунії підтвердила, що уламки "Шахедів" виявили на території країни

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску прокоментувала інциденти з дронами "Шахед", якими РФ атакує Україну, і які порушували румунський повітряний простір.

Про це вона написала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Вона підтвердила, що уламки російських дронів були виявлені на румунській території.

"Росія здійснила ще більш жахливі атаки на українську цивільну інфраструктуру. Уламки були знайдені на румунській території", – зазначила міністерка.

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Одобеску додала, що Румунія поінформувала про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії.

"Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", – підкреслила вона.

Напередодні Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів". Також були відправлені фахівці для перевірки території довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки дронів.

Цієї ночі для населених пунктів над Дунаєм знову оголошували повітряну тривогу.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомляв, що на територію Румунії залетіли три російські дрони.

ЗМІ повідомили, що біля румунського села навпроти Ізмаїла знайшли ймовірні уламки "Шахеда".