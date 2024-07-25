Сікорський про дозвіл Україні бити вглиб РФ: Крапля камінь точить

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що рано чи пізно Україна отримає дозвіл від союзників завдавати ударів західною зброєю по об’єктах, що знаходяться вглибині території РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це польський міністр сказав в інтерв’ю RMF24.

Коментуючи досі дискусійне питання використання Збройними силами України західного озброєння для ударів по території РФ, Сікорський сказав: "Крапля камінь точить".

"Ми вже мали багато таких дискусій. Про (танки) Leopard, про західну техніку взагалі, про F-16… На мою думку, Україна має право і повинна мати можливість збивати літаки і атакувати аеродроми, з яких вони злітають", – зазначив він.

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На запитання, чи не панує серед західних політиків страх перед тим, що зробить кремлівський правитель Владімір Путін, якщо НАТО дозволить Україні робити більше, Сікорський відповів: "Ні".

"Я не бачу, щоб Путін стримувався. За винятком того, що він ще не використав ядерну зброю, я думаю, що він використовує все, що у нього є. Включаючи гігантські бомби, якими він знищує цивільні поселення. Всі звірства, на які він здатен, вже застосовуються на полі бою", – сказав очільник польського МЗС.

Як відомо, Сікорський під час зустрічі з колегами з держав Європейського Союзу попросив зняти обмеження, накладені їхніми країнами на використання Україною далекобійного озброєння.

Під час саміту НАТО президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США знімуть всі обмеження щодо ударів по території РФ і це дозволить захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами.

Пізніше він розповів, що Україна поступово змінює позицію Заходу щодо ударів по військових об’єктах у тилу Росії та вже отримує "позитивні сигнали" щодо розширення дозволу на використання зброї західних союзників.