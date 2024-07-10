Зеленский призвал США снять все ограничения на удары по военным объектам в РФ

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США снимут все ограничения по ударам по территории РФ и это позволит защитить украинские города от ударов управляемыми авиабомбами.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне.

Зеленский отметил необходимость американского лидерства, которое не выжидает, а действует сейчас.

Он привел пример нового российского наступления в Харьковской области, которое захлебнулось благодаря разрешению США для ВСУ наносить ответные удары западным оружием по военным целям в России.

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"Представьте, как много мы сможем достичь, когда все ограничения будут сняты. Так же мы сможем защитить наши города от российских управляемых авиабомб, если американское руководство сделает шаг навстречу и позволит нам уничтожать российские военные самолеты на своих базах", заявил Зеленский.

По его словам, это решение способно принести немедленный результат, и Украина ждет этого шага.

"И мы можем значительно ограничить действия России на юге Украины и вытеснить оттуда оккупанта, если американское руководство поможет нам с необходимыми возможностями для нанесения глубоких ударов по российским военным и логистике в нашем Крыму", – сказал президент.

Как известно, президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.