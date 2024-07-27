В Финляндии раскрыли детали нарушения границы российским кораблем

Российское судно подозревают в нарушении морских границ Финляндии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

По данным Пограничной охраны, речь идет о российском научно-исследовательском судне "Михаил Казанский". Оно вошло в территориальные воды Финляндии в районе к югу от Хамина.

Пересечение границы было зафиксировано системами наблюдения Пограничной охраны, а также патрулем Береговой охраны. Судно прошло около 1,2 морских миль в территориальных водах Финляндии.

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Патрульный катер Береговой охраны во время инцидента находился рядом с российским судном. Также было предпринято несколько попыток связаться с судном "Михаил Казанский" по радиосвязи, однако попытки не увенчались успехом.

Пограничная охрана расследует происшествие как нарушение территориальных границ.

Минобороны Финляндии сообщило об инциденте 26 июля.

Перед этим территориальное нарушение зафиксировали 10 июня, когда четыре российских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии.

Расследование инцидента прекратили через две недели из-за отсутствия состава преступления.