У Фінляндії розкрили деталі порушення кордону російським кораблем

Російське судно підозрюють у порушенні морських кордонів Фінляндії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

За даними Прикордонної охорони, йдеться про російське науково-дослідне судно "Михаїл Казанський". Воно увійшло в територіальні води Фінляндії в районі на південь від Хаміна.

Перетин кордону було зафіксовано системами спостереження Прикордонної охорони, а також патрулем Берегової охорони. Судно пройшло близько 1,2 морських миль у територіальних водах Фінляндії.

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Патрульний катер Берегової охорони під час інциденту перебував поруч із російським судном. Також було зроблено кілька спроб зв'язатися із судном "Михаїл Казанський" радіозв'язком, проте спроби не увінчалися успіхом.

Прикордонна охорона розслідує подію як порушення територіальних кордонів.

Міноборони Фінляндії повідомило про інцидент 26 липня.

Перед цим територіальне порушення зафіксували 10 червня, коли чотири російські літаки увійшли в повітряний простір Фінляндії.

Розслідування інциденту припинили через два тижні через відсутність складу злочину.