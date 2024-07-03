NYT: Байден впервые непублично допустил выход из гонки в США

Президент США Джо Байден впервые допустил, что, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру на выборах, если не убедит общественность в ближайшие дни в своей готовности работать еще один срок после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источник, который общался на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

По данным издания, Байден поделился этими мыслями с ключевым союзником, имени которого не называют.

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Президент Байден, как подчеркнул союзник, все еще глубоко погружен в борьбу за переизбрание, однако он понимает, что его следующие несколько выступлений в преддверии праздничных выходных должны пройти хорошо. Эти выступления включают запланированное на пятницу интервью с Джорджем Стефанопулосом из ABC News и предвыборные поездки в Пенсильванию и Висконсин.

"Он знает, что если у него будет еще два таких мероприятия (как прошлые дебаты) до конца выходных, мы будем в другом месте", – сказал союзник Байдена, имея в виду широко раскритикованное выступление президента на дебатах.

Этот разговор, отмечает издание, является первым свидетельством того, что президент серьезно задумывается над тем, сможет ли он оправиться после сокрушительного выступления на дебатах в Атланте в четверг.

Один из главных советников Байдена, который также говорил на условиях анонимности, сказал, что президент "хорошо осознает политический вызов, который стоит перед ним".

После публикации статьи NYT Эндрю Бейтс, представитель Белого дома, заявил, что она "абсолютно ложная".

Представители предвыборной кампании Байдена нервно следили за опросами, понимая, что плохие цифры могут разжечь кризис, сложившийся вокруг кандидатуры президента.

Опрос CBS News, проведенный в среду, показал, что после дебатов бывший президент Дональд Трамп опережает Байдена с результатом 50% против 48% по стране, а в ключевых штатах, которые обычно определяют судьбу выборов, у Трампа 51% против 48% у Байдена.

Несколько союзников Байдена подчеркнули, что президент все еще находится в борьбе за свою политическую жизнь и по большей части рассматривает этот момент как шанс вернуться из небытия, как он это делал много раз на протяжении своей полувековой карьеры.

Но он также четко осознает, по их словам, что ему нелегко убедить избирателей, доноров и политический класс в том, что его выступление на дебатах было скорее аномалией.

Напомним, во вторник депутат Палаты представителей от Демократической партии Ллойд Доггетт первым в партии публично призвал Байдена отказаться от баллотирования на второй срок.

По данным СМИ, среди лояльных к президенту США Джо Байдену однопартийцев нарастают сомнения по поводу того, не будет ли проигрышным подходом повторно выдвигать его кандидатуру.

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