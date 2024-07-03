ЗМІ: Серед демократів зростають сумніви щодо кандидатури Байдена на виборах-2024

Серед лояльних до президента США Джо Байдена однопартійців наростають сумніви з приводу того, чи не буде програшним підходом повторно висувати його кандидатуру на посаду президента у 2024 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Переважно демократи і політтехнологи кажуть, що висування кандидатури Байдена після того, як непевно він виглядав під час дебатів із Трампом, значною мірою залежить від того, яким буде його рішення. Проте тиск на президента зростає і зростають побоювання, що Байден не зможе скласти серйозну конкуренцію Дональду Трампу і не може виграти вибори.

За словами одного з помічників члена Палати представників, 25 демократів готуються закликати Байдена відмовитися від участі у виборах, якщо у наступні дні він буде виглядати невпевнено.

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Ще один помічник сказав, що "поміркованих" демократи з Палати представників цього тижня буквально бомбардували питаннями виборці з їхніх округів.

Ще один співрозмовник серед помічників каже, що демократи у Палаті представників вважають недостатньою комунікацію Байдена з ними у дні після дебатів, які спричинили такий резонанс.

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, коли їй поставили запитання щодо кандидатури Байдена, пригадала його численні досягнення, але визнала, що вважає виправданим ставити питання про те, чи те, як виглядав президент на дебатах, було випадковістю і винятком, чи сигналом про те, що його стан здоров’я почав погіршуватись. "Звісно, коли люди ставлять собі такі запитання – вони виправдані, щодо обох кандидатів", – зазначила Пелосі.

Віцепрезидентка Камала Гарріс в одній з останніх відповідей з цього приводу сказала: "Дивіться, ми номінуємо Джо Байдена. Ми вже одного разу перемогли Трампа, і переможемо знову. Крапка".

Опитування Ipsos на замовлення Reuters після дебатів засвідчило, що близько третини прихильників Демократичної партії вважають, що Байдену варто відмовитись від переобрання.

Джо Байден в коментарях у вівторок під час події в рамках своєї кампанії у Вірджинії пояснив ситуацію на дебатах недосипом і втомою через візити у дуже різних часових поясах, та зауважив, що відтоді його кампанія зібрала ще 38 млн доларів.

Окремі демократи публічно висловлюють свої сумніви. Так, демократ з Палати представників Майк Квіглі сказав, що Байдену "варто бути чесним з собою", хоча все одно це його рішення.

Ще один демократ, Джим Клайберн, якому приписують вагому роль у тому, що Байдена номінували у 2020 році, у вівторок сказав, що підтримав би кандидатуру Камали Гарріс, якби Байден вирішив не балотуватися.

Демократи Джаред Голден та Марі Глузенкамп висловили думку, що вибори виграє Трамп.

У середу Джо Байден планує організувати зустріч з губернаторами-демократами, а також звернутися з промовою до Конгресу.

Окрім того, планується інтерв’ю президента для ABC – якому наперед приписують дуже вагому роль у тому, як далі будуть сприймати Байдена – а наступного тижня під час саміту НАТО він дасть пресконференцію.

Нагадаємо, у вівторок депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт першим у партії публічно закликав Байдена відмовитися від балотування на другий термін.

Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

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