Ле Пен возмутилась поддержкой РФ ультраправых Франции перед выборами

Де-факто лидер ультраправой партии "Национальное объединение" прокомментировала сообщение российского МИД, в котором высказались в поддержку ее политической силы перед вторым туром парламентских выборов во Франции, который пройдет 7 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

В эфире телеканала TF1 политику пришлось оправдываться за сообщение российского МИД в X (Twitter), согласно которому "французский народ стремится к суверенной внешней политике".

"Когда вы делаете такой показной и провокационный твит, это можно приравнять к форме вмешательства", – отметила Ле Пен.

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По ее словам, если бы в России думали, что "у них есть интерес, они бы не писали в Twitter".

Политик также заявила, что "абсолютно не чувствует ответственности за российские провокации в отношении Франции и (ее президента) Эмманюэля Макрона".

В то же время Ле Пен повторила, что она "сохранит поддержку Украины" в случае получения абсолютного большинства в парламенте и еще раз как красную линию указала то, что ни один французский солдат не будет отправлен на этот фронт.

Ранее в Кремле заявили, что результат первого тура досрочных выборов в парламент во Франции подтверждает тенденции, которые "еще раньше наметились в целом ряде европейских стран".

В свою очередь лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что в случае прихода его политической силы к власти он не позволит России "поглотить Украину".

Также Барделла уверял, что готов противостоять России, если он станет премьер-министром после досрочных парламентских выборов.