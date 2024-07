Росія офіційно висловилась на підтримку ультраправих Франції перед виборами

Міністерство закордонних справ Росії висловилось на підтримку ультраправої партії "Національне об’єднання" та її де-факто лідерки Марін Ле Пен перед другим туром парламентських виборів у Франції, що пройде 7 липня.

Про це йдеться у повідомленні російського МЗС, яке містить заяву представника міністерства Андрєя Настасіна, пише "Європейська правда".

В офіційному акаунті відомства супроводили заяву Настасіна радісною фотографією Марін Ле Пен, чия партія тріумфувала у першому турі виборів.

"Народ Франції прагне суверенної зовнішньої політики, яка слугує його національним інтересам, і відходу від диктату Вашингтона і Брюсселя", – йдеться в повідомленні російського МЗС.

💬 #Nastasin: The people of France are seeking a sovereign foreign policy that serves their national interests & a break from the dictate of Washington & Brussels.



☝️ French officials won’t be able to ignore these profound shifts in the attitudes of the vast majority of citizens pic.twitter.com/4gCRBLayPP