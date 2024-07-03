Укр Рус Eng

Росія офіційно висловилась на підтримку ультраправих Франції перед виборами

Новини — Середа, 3 липня 2024, 18:04 — Христина Бондарєва

Міністерство закордонних справ Росії висловилось на підтримку ультраправої партії "Національне об’єднання" та її де-факто лідерки Марін Ле Пен перед другим туром парламентських виборів у Франції, що пройде 7 липня. 

Про це йдеться у повідомленні російського МЗС, яке містить заяву представника міністерства Андрєя Настасіна, пише "Європейська правда".

В офіційному акаунті відомства супроводили заяву Настасіна радісною фотографією Марін Ле Пен, чия партія тріумфувала у першому турі виборів.

"Народ Франції прагне суверенної зовнішньої політики, яка слугує його національним інтересам, і відходу від диктату Вашингтона і Брюсселя", – йдеться в повідомленні російського МЗС.

Реклама:

"Французькі офіційні особи не зможуть ігнорувати ці глибокі зрушення у настроях переважної більшості громадян", – наводять в дописі слова Настасіна.

Раніше у Кремлі заявили, що результат першого туру дострокових виборів до парламенту у Франції підтверджує тенденції, які "ще раніше окреслилися в цілій низці європейських країн".

Своєю чергою лідер "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що в разі приходу його політичної сили до влади він не дозволить Росії "поглинути Україну".

Також Барделла запевняв, що готовий протистояти Росії, якщо він стане прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція МЗС Росія
Реклама: