Росія офіційно висловилась на підтримку ультраправих Франції перед виборами

Міністерство закордонних справ Росії висловилось на підтримку ультраправої партії "Національне об’єднання" та її де-факто лідерки Марін Ле Пен перед другим туром парламентських виборів у Франції, що пройде 7 липня.

Про це йдеться у повідомленні російського МЗС, яке містить заяву представника міністерства Андрєя Настасіна, пише "Європейська правда".

В офіційному акаунті відомства супроводили заяву Настасіна радісною фотографією Марін Ле Пен, чия партія тріумфувала у першому турі виборів.

"Народ Франції прагне суверенної зовнішньої політики, яка слугує його національним інтересам, і відходу від диктату Вашингтона і Брюсселя", – йдеться в повідомленні російського МЗС.

Реклама:

💬 #Nastasin: The people of France are seeking a sovereign foreign policy that serves their national interests & a break from the dictate of Washington & Brussels.



☝️ French officials won’t be able to ignore these profound shifts in the attitudes of the vast majority of citizens pic.twitter.com/4gCRBLayPP – MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 3, 2024

"Французькі офіційні особи не зможуть ігнорувати ці глибокі зрушення у настроях переважної більшості громадян", – наводять в дописі слова Настасіна.

Раніше у Кремлі заявили, що результат першого туру дострокових виборів до парламенту у Франції підтверджує тенденції, які "ще раніше окреслилися в цілій низці європейських країн".

Своєю чергою лідер "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що в разі приходу його політичної сили до влади він не дозволить Росії "поглинути Україну".

Також Барделла запевняв, що готовий протистояти Росії, якщо він стане прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів.