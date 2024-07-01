Кремль отреагировал на триумф ультраправых во Франции
В Кремле заявили, что результат первого тура досрочных выборов в парламент во Франции подтверждает тенденции, которые "еще раньше наметились в целом ряде европейских стран".
Об этом заявил в среду спикер Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс".
Песков комментировал итоги первого тура парламентских выборов во Франции, где победу одержала ультраправая партия "Национальное объединение", а пропрезидентские силы пришли только третьими.
"Мы очень внимательно, конечно, следим за ходом этих выборов, подтверждаются те тенденции, которые еще раньше наметились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции", – сказал Песков.
Он добавил, что стоит дождаться второго тура, хотя, по его словам, и так "более-менее предпочтения французов, французских избирателей нам понятны".
Ранее ультраправые европейские лидеры приветствовали победу "Национального объединения" в первом туре досрочных выборов во Франции.
Лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла назвал результаты "безапелляционным вердиктом" и сигналом о том, что французы хотят перемен.
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.
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