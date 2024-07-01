Кремль отреагировал на триумф ультраправых во Франции

В Кремле заявили, что результат первого тура досрочных выборов в парламент во Франции подтверждает тенденции, которые "еще раньше наметились в целом ряде европейских стран".

Об этом заявил в среду спикер Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

Песков комментировал итоги первого тура парламентских выборов во Франции, где победу одержала ультраправая партия "Национальное объединение", а пропрезидентские силы пришли только третьими.

"Мы очень внимательно, конечно, следим за ходом этих выборов, подтверждаются те тенденции, которые еще раньше наметились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции", – сказал Песков.

Реклама:

Он добавил, что стоит дождаться второго тура, хотя, по его словам, и так "более-менее предпочтения французов, французских избирателей нам понятны".

Ранее ультраправые европейские лидеры приветствовали победу "Национального объединения" в первом туре досрочных выборов во Франции.

Лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла назвал результаты "безапелляционным вердиктом" и сигналом о том, что французы хотят перемен.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.

Смотрите также видео: "Друзья Путина" во главе правительства Франции. Есть ли шанс избежать худшего?