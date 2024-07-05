Зеленский рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Британии

Президент Владимир Зеленский поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.

Об этом глава государства написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Украина и Великобритания, отметил Зеленский, были и будут оставаться надежными союзниками.

"Мы продолжим защищать и продвигать наши общие ценности – жизнь, свободу и международный порядок, основанный на правилах", – отметил президент.

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Он пожелал новому правительству Британии всяческих успехов как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Великобритании на мировой арене.

"С нетерпением жду тесную совместную работу над усилением украинско-британского партнерства и восстановлением международного мира и безопасности", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил Риши Сунака, который уйдет в отставку за неизменную поддержку от правительства Великобритании под его руководством.

"Танки Challenger, ракеты Storm Shadow, тренировки наших пилотов на F-16 и первое двустороннее соглашение по безопасности – это лишь некоторые из наших совместных достижений, которые Украина никогда не забудет. Спасибо, Риши", – отметил президент.

По итогам парламентских выборов 4 июля в Британии сменится власть.

Лейбористы будут иметь большинство в новом составе Палаты общин. Британский премьер-министр Риши Сунак уже признал проигрыш своей Консервативной партии.

Ожидается, что следующим главой британского правительства станет Кир Стармер, лидер Лейбористской партии. Детали о нем в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.