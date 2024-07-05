Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми, в котором поздравил его с назначением на должность.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, он благодарен своему коллеге за подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны Великобритании во всех сферах.

"Мы обсудили следующие шаги в наших двусторонних отношениях, а также уделили особое внимание предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне", – отметил глава МИД.

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Кулеба также отметил, что Лемми принял его приглашение посетить Украину с визитом.

Напомним, Лемми стал членом нового правительства лидера Лейбористской партии Кира Стармера, который в пятницу официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.