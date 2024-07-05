Более 160 бизнесменов и доноров демократов призвали Байдена сняться с выборов

Группа из более 160 доноров, общественных лидеров и руководителей бизнеса направила в пятницу письмо президенту США Джо Байдену с призывом "закрепить свое наследие" и прекратить участие в выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Washington Post.

По словам анонимного источника WP, письмо доставили нескольким советникам Белого дома.

"Мы со всем уважением призываем вас отказаться от выдвижения своей кандидатуры ради нашей демократии и будущего нашей нации", – написали 168 подписантов текст, который продолжал собирать подписи после того, как его доставили чиновникам Белого дома.

Реклама:

Среди подписантов – миллиардер и невестка основателя Walmart Кристи Уолтон, комиссар Национальной футбольной лиги США в отставке Пол Тальябу, инвестор-миллиардер Майк Новограц, экс-руководитель Google Нинг Мосбергер-Танг, профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг и другие.

СМИ сообщали, что Байден якобы непублично допустил выход из гонки в США, если не убедит общественность в ближайшие дни в своей готовности работать еще один срок после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.

Также неофициально стало известно, что десятки демократов в Палате представителей США рассматривают возможность подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.

Однако в среду Джо Байден заверил, что не снимается с выборов.

Читайте также: Неизбывный Джо: как в США разгорелась дискуссия о замене Байдена на выборах и что этому мешает.