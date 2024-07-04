Байден заверил, что не снимается с выборов

Президент США Джо Байден в телефонных звонках команде его предвыборной кампании, а также встречах с демократами в Конгрессе и губернаторами заверил, что не отказывается от участия в выборах.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

По информации от двух анонимных источников, в звонках команде его президентской кампании Байден заверил, что "никуда не идет".

В дополнение, кампания Байдена разослала аналогичные сообщения по электронной почте для своих сторонников.

Реклама:

"Никто меня не выталкивает. Я не выбываю. Я останусь в гонке до конца", – уверяет в них президент.

Также в среду Байден устроил дистанционную встречу с губернаторами штатов от Демократической партии и также заверил их, что не отказывается от баллотирования.

Трое участников этой встречи, губернаторы Нью-Йорка, Миннесоты и Мэриленда, встретились после нее с журналистами и прокомментировали, что это была "честная дискуссия" о неудачных для Байдена дебатах, и что они продолжают его поддерживать.

Перед этим СМИ сообщили, что Байден якобы впервые непублично допустил выход из гонки в США, если не убедит общественность в ближайшие дни в своей готовности работать еще один срок после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.

Также неофициально стало известно, что десятки демократов в Палате представителей США рассматривают возможность подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.

Один из новейших опросов показал, что более половины демократов и избирателей, симпатизирующих демократам, считают, что их партия имеет лучшие шансы на победу с другим кандидатом, а не с Байденом.

Читайте также: Неизбывный Джо: как в США разгорелась дискуссия о замене Байдена на выборах и что этому мешает.