Германия заявила, что Венгрия отменила встречу глав МИД после критики визита Орбана в РФ

Венгрия отменила запланированную на понедельник встречу в Будапеште между министрами иностранных дел после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана за его визит к лидеру РФ Владимиру Путину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал представитель немецкого МИД, сообщает Bloomberg.

Внешнеполитическое ведомство ФРГ заявило, что Будапешт отменил встречу между главами МИД без предупреждения, что вызвало удивление немецкого правительства.

По словам представителя МИД, необходима "серьезная и честная" дискуссия после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан встретился в пятницу с лидером РФ Владимиром Путиным в Москве.

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Представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что встреча будет перенесена, информирует Reuters.

Накануне Шольц подчеркнул, что внешняя политика Европейского Союза не зависит от Орбана, чье государство с 1 июля председательствует в Совете Евросоюза.

Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

На пресс-конференции с Путиным Орбан рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

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