Орбан після розмови з Путіним відчув розмір розбіжностей між ним і Україною

Угорський прем'єр Віктор Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан заявив на пресконференції з кремлівським правителем Владіміром Путіним у Москві.

Угорський прем'єр сказав, що ця зустріч з Путіним є особливою, оскільки "відбулась під час війни".

"За останні два з половиною роки ми зрозуміли, що ми не можемо досягти миру без діалогу та дипломатичних каналів", – сказав він.

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За словами Орбана, "Угорщина – одна з небагатьох", хто може говорити з обома сторонами війни, яку розв’язала РФ, і саме тому він був у Києві і саме тому він зараз у Москві.

"Я відчув, що позиції дуже далекі один від одного, що потрібно зробити багато кроків для встановлення миру, але перший важливий крок до діалогу вже зроблено", – додав угорський прем'єр.

Він також сказав, що хоче продовжувати свої "миротворчі" зусилля.

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

Речник угорського уряду Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії". Його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після відвідин Києва 2 липня.

Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.

Сам Орбан запевняв, що в Угорщини немає мандата для того, аби вести переговори про мир між Україною і РФ.

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