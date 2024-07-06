Німеччина заявила, що Угорщина скасувала зустріч глав МЗС після критики візиту Орбана до РФ

Угорщина скасувала заплановану на понеділок зустріч у Будапешті між міністрами закордонних справ після того, як канцлер ФРН Олаф Шольц розкритикував угорського прем'єра Віктора Орбана за його візит до лідера РФ Владіміра Путіна.

Як пише "Європейська правда", про це сказав речник німецького МЗС, повідомляє Bloomberg.

Зовнішньополітичне відомство ФРН заявило, що Будапешт скасував зустріч між главами МЗС без попередження, що викликало здивування німецького уряду.

За словами речника МЗС, необхідна "серйозна й чесна" дискусія після того, як прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся в п'ятницю з лідером РФ Владіміром Путіним у Москві.

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Представник міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що зустріч буде перенесена, інформує Reuters.

Напередодні Шольц підкреслив, що зовнішня політика Європейського Союзу не залежить від Орбана, чия держава з 1 липня головує у Раді Євросоюзу.

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

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