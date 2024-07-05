Посол США объяснил, почему Орбан не может считать себя "миротворцем"

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан не может считать себя "миротворцем", пока не будет требовать от Владимира Путина прекращения войны на условиях, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом Прессман написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Сообщение американского дипломата касается поездки Орбана в Москву.

В этом контексте Прессман напомнил свой комментарий о предыдущей встрече Орбана и Путина в Китае.

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"Лидер Венгрии решил встать на сторону человека, чьи силы несут ответственность за преступления против человечности в Украине, и является единственным среди наших членов Альянса. В то время как Россия наносит удары по украинскому гражданскому населению, Венгрия умоляет о бизнес-соглашениях", – писал тогда американский дипломат.

Сейчас, по его словам, это сообщение может касаться и нынешней встречи Орбана с Путиным, а также девяти визитов в РФ венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

"Речь идет не о "мире", а о выгоде, и это огромный вред для венгров и отношений Венгрии с ее союзниками. Пока Орбан не будет настаивать на том, чтобы Путин прекратил свою жестокую войну на условиях, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, он не является миротворцем", – написал посол США.

Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

На пресс-конференции с Путиным Орбан рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

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