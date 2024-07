Шольц рассказал, что думает о вояже Орбана в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу противоречивого визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в пятницу,

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Шольц подчеркнул, что внешняя политика Европейского Союза не зависит от Орбана, чье государство с 1 июля председательствует в Совете Евросоюза.

"Виктор Орбан посещает Путина как премьер-министр Венгрии. Во внешней политике Европейский совет представляет Шарль Мишель", – отметил немецкий канцлер.

Реклама:

Позиция ЕС, по его словам, очень четкая, и заключается в осуждении российской захватнической войны. "Украина может рассчитывать на нашу поддержку", – заверил Олаф Шольц.

Viktor #Orbán is visiting Putin as Hungarian Prime Minister. In foreign policy, the European Council is represented by Charles Michel.

The EU's position is very clear: we condemn the Russian war of aggression. Ukraine can rely on our support.