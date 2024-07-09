Орбан не предупреждал Брюссель и о своей поездке в Пекин

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не предупреждал Еврокомиссию о своих планах лететь с визитом в Китай и не рассказывал об итогах визита.

Об этом на брифинге в Брюсселе сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает "Европейская правда".

На брифинге представителя спросили, предупреждал ли венгерский премьер Еврокомиссию о своих планах визита в Пекин, рассказывал ли, о чем шла речь на его встрече с Си Цзиньпином, и пыталась ли Еврокомиссия выяснить эти детали.

"Ответ на все три вопроса – нет. Контакта перед поездкой не было, объяснения после – не было", – сказал Мамер.

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Так же Орбан не информировал Еврокомиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с Брюсселем.

В связи с тем визитом топ-чиновники ЕС отметили, что Орбана не уполномочивали на взаимодействие с Россией от имени Евросоюза и что он в рамках этого визита действует исключительно как лидер Венгрии.

По данным СМИ, ЕС обеспокоен "мирными вояжами" Орбана и послы стран-членов намерены поднять этот вопрос на следующем заседании Комитета постоянных представителей ЕС в среду.

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