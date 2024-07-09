Орбан не попереджав Брюссель і про свою поїздку до Пекіна

Прем’єр-міністр головуючої у Раді ЄС Угорщини Віктор Орбан не попереджав Єврокомісію про свої плани летіти з візитом до Китаю та не розповідав про підсумки візиту.

Про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє "Європейська правда".

На брифінгу речника запитали, чи угорський прем’єр попереджав Єврокомісію про свої плани візиту до Пекіна, чи розповідав, про що йшла мова на його зустрічі з Сі Цзіньпіном, і чи Єврокомісія намагалася з’ясувати ці деталі.

"Відповідь на всі три питання – ні. Контакту перед поїздкою не було, пояснення після – не було", – сказав Мамер.

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Так само Орбан не інформував Єврокомісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з Брюсселем.

У зв’язку з тим візитом топпосадовці ЄС наголосили, що Орбана не уповноважували на взаємодію з Росією від імені Євросоюзу та що він у рамках цього візиту діє виключно як лідер Угорщини.

За даними ЗМІ, ЄС занепокоєний "мирними вояжами" Орбана і посли країн-членів мають намір підняти це питання на наступному засіданні Комітету постійних представників ЄС у середу.

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