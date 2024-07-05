Глава дипломатії ЄС виступив із заявою щодо візиту Орбана в Москву

Візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.

Про це йдеться в офіційній заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, опублікованій у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Угорщина зараз є державою-членом ЄС, яка головує в Раді Євросоюзу на ротаційній основі до 31 грудня 2024 року.

"Це не передбачає жодного зовнішнього представництва ЄС. За це відповідає президент Європейської ради на рівні глав держав або урядів, а також високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки на рівні міністрів", – зазначив Боррель.

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Він наголосив, що прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандата від Ради ЄС на візит до Москви.

"Позиція ЄС щодо загарбницької війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", – заявив Боррель.

Крім того, він нагадав, що Путіну висунуто звинувачення Міжнародним кримінальним судом і видано ордер на арешт за його роль у примусовій депортації дітей з України до Росії.

Про візит те, що Віктор Орбан лише за кілька днів після відвідин Києва зібрався з візитом до Москви, стало відомо напередодні з повідомлень джерел у ЗМІ. Уряд Угорщини офіційно цю інформацію станом на зараз не підтвердив.

Глава Євроради Шарль Мішель запевнив, що Угорщина не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС.

Орбан також визнав, що головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але сказав, що Будапешт може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

Деталі у статті: Що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським.