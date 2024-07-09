Девять государств Балтийского региона планируют совместно закупать морские мины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и другие восемь государств Балтийского региона намерены совместно закупать морские мины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Восемь стран, которые стремятся совместно с Германией закупать морские мины, – это Дания, Эстония, Финляндия, Норвегия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония.

Выступая перед журналистами в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, Писториус сказал, что Россия продолжает быть вызовом границам в Балтийском море.

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"Совсем недавно мы видели, как РФ пытается расширить свои территориальные воды за пределами Калининграда. Мы все четко осознаем, что не допустим такого продвижения. С этой целью нам нужны необходимые возможности для сдерживания и обороны, одной из которых являются морские мины", – отметил он.

Россия имеет значительный военный потенциал в регионе, поэтому НАТО считает, что судоходные пути, а также подводные кабели окажутся под угрозой в случае конфликта.

Если любой из проливов будет закрыт, морские грузовые перевозки в Швецию и Финляндию сильно пострадают, а страны Балтии будут полностью отрезаны, поэтому для защиты портов или блокирования водных путей могут использоваться мины.

Писториус отметил, что совместные закупки будут иметь много преимуществ, поскольку они снизят расходы и обеспечат совместную логистику и техническое обслуживание.

"Мы сэкономим деньги, и это поможет нам быть более эффективными. Кроме того, мы вносим свой вклад в достижение целей НАТО по боеприпасам, имеющим решающее значение для ведения боя, и уменьшаем уровень фрагментации наших европейских систем вооружений", – резюмировал он.

Напомним, в мае на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.

После этого Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва. Из-за инцидента временного поверенного в делах России в Эстонии вызвали в МИД.

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