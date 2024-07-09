Дев'ять держав Балтійського регіону планують спільно купувати морські міни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін та інші вісім держав Балтійського регіону мають намір спільно закуповувати морські міни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Вісім країн, які прагнуть спільно з Німеччиною закуповувати морські міни, – це Данія, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Швеція та Естонія.

Виступаючи перед журналістами в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні, Пісторіус сказав, що Росія продовжує бути викликом кордонам у Балтійському морі.

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"Зовсім недавно ми бачили, як РФ намагається розширити свої територіальні води за межами Калінінграда. Ми всі чітко усвідомлюємо, що не допустимо такого просування. З цією метою нам потрібні необхідні можливості для стримування й оборони, однією з яких є морські міни", – зазначив він.

Росія має значний військовий потенціал у регіоні, тож НАТО вважає, що судноплавні шляхи, а також підводні кабелі опиняться під загрозою в разі конфлікту.

Якщо будь-яка з проток буде закрита, морські вантажні перевезення до Швеції й Фінляндії сильно постраждають, а країни Балтії будуть повністю відрізані, тому для захисту портів або блокування водних шляхів можуть використовуватися міни.

Пісторіус зауважив, що спільні закупівлі матимуть багато переваг, оскільки вони знизять витрати та забезпечать спільну логістику й технічне обслуговування.

"Ми заощадимо гроші, і це допоможе нам бути більш ефективними. Крім того, ми робимо свій внесок у досягнення цілей НАТО щодо боєприпасів, що мають вирішальне значення для ведення бою, і зменшуємо рівень фрагментації наших європейських систем озброєнь", – резюмував він.

Нагадаємо, у травні на сайті уряду Росії помітили проєкт, що вказував на плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони зі своїми сусідами у Балтійському морі. Після розголосу проєкт зник із сайту.

Після цього Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. Через інцидент тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії викликали до МЗС.

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