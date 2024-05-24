Представителя посольства РФ вызвали в МИД Эстонии из-за инцидента с буями

Временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии после удаления пограничниками РФ пограничных буев из реки Нарва.

Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Тсахкна, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Российская Федерация продолжает хранить молчание после пограничного инцидента, когда 23 мая сотрудники ФСБ демонтировали на реке Нарва эстонские буи, обозначающие государственную границу. 24 мая соответствующие вопросы будут заданы временному поверенному в делах России в Эстонии.

"Эстония находится в тесном контакте с союзниками и партнерами, поскольку мы продолжаем противодействовать вредной деятельности России по всей Европе. Наш ответ остается спокойным и ясным. Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах", – заявил Тсахкна.

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Российские пограничники сняли более 20 буев, установленных в эстонских водах пограничной охраной Эстонии для обозначения фарватера. Эстонские власти назвали инцидент, произошедший в ночь на 23 мая, провокацией.

Русло реки со временем меняется, поэтому каждую весну обозначение фарватера пересматривается. Эстония установила буи согласно договору о государственной границе и соглашению о размещении буев, заключенному между пограничными службами в 2022 году.

Россия сообщила, что она не согласна с местами установки примерно половины из 250 буев.

Плавучие знаки необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы эстонские рыбаки и отдыхающие не попали по ошибке в российские воды.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня осудила недавние действия российских пограничников, которые убрали из эстонских вод на реке Нарва буи, маркирующие судоходное русло.