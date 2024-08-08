Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США усиление ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США в составе Дональда Норкросса, Селесте Мелой и Джеймса Панетти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время встречи речь шла об усилении обороноспособности Украины и первоочередных потребностях Сил обороны.

Зеленский отметил важность получения дополнительных средств ПВО для эффективной защиты гражданского населения и критической инфраструктуры, а также потребность в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов и техников в США.

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Он поблагодарил Соединенные Штаты за активное участие в подготовке и проведении первого Саммита мира в Швейцарии, а также рассказал о дальнейших шагах с целью имплементации его результатов и продвижения Формулы мира.

Напомним, во время открытия саммита НАТО в июле президент США Джо Байден объявил о поставках Украине пяти систем ПВО, в частности Patriot.

Детали в статье: Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США.