Канцлер Австрии не исключает новых арестов после сорванного теракта на концерте Тейлор Свифт

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, комментируя сорванный теракт на концерте Тейлор Свифт, заявил о существовании сети исламистских террористов и не исключил новых арестов.

Об этом он заявил в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

Нехаммер сказал, что отмена концерта была ответственным решением, потому что обеспечение его безопасности не было возможным, поскольку оказалось, что исполнителей теракта было больше, чем ожидалось.

По словам австрийского канцлера, у подозреваемых "были найдены химические вещества, взрывчатка и взрывные устройства".

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"Но существует сеть, по которой сейчас проводится интенсивное расследование, и поэтому происходят дальнейшие аресты", – рассказал Нехаммер.

Даже сейчас, после трех арестов, все еще обнаруживаются новые связи с другими исламистами, и можно предположить дальнейшие аресты, добавил он.

Нехаммер сказал, что он рад, что террористы не достигли своей цели в Вене.

Концерты американской поп-звезды, запланированные в Вене на 8, 9 и 10 августа, отменили поздно вечером в среду из соображений безопасности.

В связи с подготовкой теракта сначала задержали двух австрийских подростков в возрасте 17 и 15 лет. 15-летнего подростка уже отпустили, он проходит как свидетель.

Австрия обратилась к Северной Македонии с просьбой помочь с проверкой личности 19-летнего главного подозреваемого, который имеет северомакедонское происхождение.

Во время обыска в его доме ранее нашли химические вещества. Впоследствии стало известно, что он признался в своих намерениях.