Австрия просит Северную Македонию помочь с расследованием попытки теракта

Австрия обратилась к Северной Македонии с просьбой помочь с проверкой личности 19-летнего подростка северомакедонского происхождения – одного из двух арестованных по подозрению в планировании теракта во время венской части концертного тура Тейлор Свифт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал BIRN.

Северомакедонское Министерство внутренних дел подтвердило, что получило запрос "на проверку лица, происходящего из Северной Македонии и подозреваемого в запланированном теракте в Вене".

"Мы действуем в соответствии с поданным запросом", – добавили в ведомстве, не уточнив подробностей.

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Местные СМИ, ссылаясь на неназванные источники в полиции, предполагают, что задержанный в Австрии 19-летний парень происходит из города Гостивар, что на северо-западе Северной Македонии.

Накануне австрийская полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке терактов на массовых мероприятиях, в частности концертах Тейлор Свифт в Вене.

Три концерта Свифт были отменены.

Также сообщалось, что во время обыска в доме 19-летнего подозреваемого нашли химические вещества. Впоследствии стало известно, что подозреваемый сознался в своих намерениях.