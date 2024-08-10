Канцлер Австрії не виключає нових арештів після зірваного теракту на концерті Тейлор Свіфт

Канцлер Австрії Карл Негаммер, коментуючи зірваний теракт на концерті Тейлор Свіфт, заявив про існування мережі ісламістських терористів і не виключив нових арештів.

Про це він заявив в інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

Негаммер сказав, що скасування концерту було відповідальним рішенням, бо забезпечення його безпеки не було можливим, оскільки виявилось, що виконавців теракту було більше, ніж очікувалось.

За словами австрійського канцлера, у підозрюваних "були знайдені хімічні речовини, вибухівка і вибухові пристрої".

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"Але існує мережа, щодо якої наразі проводиться інтенсивне розслідування, і тому відбуваються подальші арешти", – розповів Негаммер.

Навіть зараз, після трьох арештів, все ще виявляються нові зв'язки з іншими ісламістами, і можна припустити подальші арешти, додав він.

Негаммер сказав, що він радий, що терористи не досягли своєї мети у Відні.

Концерти американської попзірки, заплановані у Відні на 8, 9 та 10 серпня, скасували пізно ввечері в середу з міркувань безпеки.

У зв'язку з підготовкою теракту спершу затримали двох австрійських підлітків у віці 17 і 15 років. 15-річного підлітка вже відпустили, він проходить як свідок.

Австрія звернулася до Північної Македонії з проханням допомогти з перевіркою особи 19-річного головного підозрюваного, який має північномакедонське походження.

Під час обшуку в його помешканні раніше знайшли хімічні речовини. Згодом стало відомо, що він зізнався у своїх намірах.