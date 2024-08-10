Новый президент Каталонии официально принял присягу

В Испании представитель Социалистической партии Сальвадор Илья был инаугурирован на пост президента регионального правительства Каталонии во время церемонии в правительственном дворце в Барселоне в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В начале церемонии инаугурации Илья выразил примирительное отношение к своим предшественникам-сепаратистам.

"Я не сомневаюсь, что все предыдущие президенты вступали в должность с лучшими намерениями сделать Каталонию лучшей страной", – сказал он.

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Инаугурация Ильи состоялась всего через два дня после того, как лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон, на которого выдан ордер на арест, выступил с речью в центре Барселоны.

Затем он сбежал, несмотря на значительное присутствие полиции Впоследствии Пучдемон объявил, что он вернулся в Бельгию, где он в основном проживает с момента своего первого побега в 2017 году.

Хотя для каталонских сепаратистов была объявлена амнистия, она не распространяется на Пучдемона, поскольку он проходит по делу по обвинениям о растрате средств и неповиновении, что, по мнению Верховного суда Испании, на Пучдемона не распространяется действие закона об амнистии.

Илья призвал испанские судебные власти применить закон об амнистии в отношении каталонских сепаратистов, включая Пучдемона, "быстро, оперативно и без оправданий".

Региональный парламент Каталонии вечером в четверг, 8 августа, избрал президентом региона Сальвадора Илью – представителя Социалистической рабочей партии Испании, которую возглавляет испанский премьер Педро Санчес.