В Каталонии президентом избрали представителя партии премьера Испании

Региональный парламент Каталонии вечером в четверг, 8 августа, избрал президентом региона Сальвадора Илью – представителя Социалистической рабочей партии Испании, которую возглавляет испанский премьер Педро Санчес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

За назначение Ильи президентом Каталонии проголосовали 68 членов Женералитата (регионального парламента), против были 66.

Социалист стал первым с 2010 года главой Каталонии, избранным не от партий, выступающих за ее независимость. Это произошло после того, как эти политсилы потеряли большинство на выборах в Женералитат в мае.

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Голоса Ильи обеспечили несколько пронезависимых партий Каталонии, в частности Республиканская партия (ERC) и крайне левая Catalunya en Comú, в обмен на расширение фискальных полномочий региона.

Такое изменение еще должен утвердить парламент Испании, в котором социалисты во главе с премьером Педро Санчесом при поддержке крайне левых и каталонских партий имеют незначительное большинство. Оппозиция и даже однопартийцы Санчеса критиковали соглашение с ERC.

В своей речи в каталонском парламенте Сальвадор Илия пообещал "в полном объеме" выполнить коалиционное соглашение с каталонскими сепаратистами.

От поддержки этих партий зависит также и судьба центрального правительства Педро Санчеса, ведь именно каталонские депутаты дали необходимые голоса для утверждения его премьерства в обмен на амнистию участников протестов за независимость в 2017 году.

Избрание нового президента Каталонии состоялось в то время, как правоохранители ищут бывшего лидера региона Карлеса Пучдемона – одного из ведущих деятелей пронезависимого движения семь лет назад.