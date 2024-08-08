Сербские крестьяне и экоактивисты устроили очередную акцию протеста против планов открыть в стране первую в Европе шахту для добычи лития.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Люди из общин, на которые может повлиять появление шахты, а также экоактивисты поднимают протесты против запланированного открытия литиевой шахты, считая, что это приведет к загрязнению окружающей среды и может вызвать проблемы со здоровьем у местных жителей.

В июле Сербия возобновила лицензию на открытие шахты компании Rio Tinto, которая может стать первой в Европе, после того, как ее 2 года назад отменили из-за протестов. Добычу планируют на западе Сербии.

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Канцлер Германии Олаф Шольц приезжал в Сербию для подписания соглашения по импорту лития.

В случае реализации проекта добытый там литий мог бы обеспечивать 90% европейских потребностей и сделать компанию одним из крупнейших добытчиков лития в мире, а также решить проблему с зависимостью Европы от внешних поставок. Литий является ключевым компонентом батарей для электромобилей и других электронных устройств.

После решения о возобновлении планов добычи жители той местности начали новую волну протестов.

Протестующие требуют от правительства полностью запретить добычу лития на территории страны. Компания Rio Tinto в июне опубликовала исследования о влиянии на окружающую среду, в выводах которых говорится, что шахта не создаст угроз для местных жителей.

В то же время в правительстве аргументируют, что этот проект будет важным для экономического роста.

Протестующие готовят следующую акцию на субботу 10 августа в столице.

В попытке погасить недовольство Министерство здравоохранения Сербии на этой неделе анонсировало создание спецкомиссии для исследования влияния литиевых шахт на здоровье людей.