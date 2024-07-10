В Литве взрыв электросамоката на зарядке вызвал пожар в квартире
Новости — Среда, 10 июля 2024, 12:07 —
В литовском курортном городе Паланга вспыхнула квартира – вероятнее всего, это произошло из-за взрыва аккумулятора электросамоката.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
Спасатели около 22:00 накануне вечером получили сообщение, что в одной из квартир возник пожар. На момент прибытия пожарных огонь уже значительно распространился.
"Следствием установлено, что вероятно пожар возник из-за электросамоката, который заряжался. Конечно, следствие продолжается и могут появляться новые обстоятельства, но это начальная версия", – рассказала Аурелия Маслаускене, главная специалистка Управления пожарно-спасательной службы Клайпеды.
По ее словам, во время взрыва в квартире были люди, но они не пострадали, поскольку находились в другой комнате. Пожар нанес серьезный ущерб квартире и дому.
"Неисправность электропроводки или неправильное использование электроприборов является одной из самых распространенных причин пожаров, а когда речь идет об электросамокатах, то это довольно распространенное явление", – сказала Маслаускене.
"Часто используются неправильные зарядные устройства, и литиевая батарея не заряжается должным образом. Мы рекомендуем людям обращаться к сервисному персоналу и прислушиваться к их рекомендациям", – добавила она.
Напомним, на днях в одном из клубов Парижа взорвался поставленный на зарядку электросамокат, в результате чего пострадали три человека.
Напомним, с сентября 2023 года на улицах Парижа не осталось прокатных электросамокатов – их запретили по результатам референдума среди горожан. Париж стал первой европейской столицей, где пошли на такой шаг.