В Литве взрыв электросамоката на зарядке вызвал пожар в квартире

В литовском курортном городе Паланга вспыхнула квартира – вероятнее всего, это произошло из-за взрыва аккумулятора электросамоката.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Спасатели около 22:00 накануне вечером получили сообщение, что в одной из квартир возник пожар. На момент прибытия пожарных огонь уже значительно распространился.

"Следствием установлено, что вероятно пожар возник из-за электросамоката, который заряжался. Конечно, следствие продолжается и могут появляться новые обстоятельства, но это начальная версия", – рассказала Аурелия Маслаускене, главная специалистка Управления пожарно-спасательной службы Клайпеды.

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По ее словам, во время взрыва в квартире были люди, но они не пострадали, поскольку находились в другой комнате. Пожар нанес серьезный ущерб квартире и дому.

Последствия пожара фото: LRT

Сгоревший электросамокат. Вероятнее всего, пожар вызвал он фото: LRT

"Неисправность электропроводки или неправильное использование электроприборов является одной из самых распространенных причин пожаров, а когда речь идет об электросамокатах, то это довольно распространенное явление", – сказала Маслаускене.

"Часто используются неправильные зарядные устройства, и литиевая батарея не заряжается должным образом. Мы рекомендуем людям обращаться к сервисному персоналу и прислушиваться к их рекомендациям", – добавила она.

Напомним, на днях в одном из клубов Парижа взорвался поставленный на зарядку электросамокат, в результате чего пострадали три человека.

Напомним, с сентября 2023 года на улицах Парижа не осталось прокатных электросамокатов – их запретили по результатам референдума среди горожан. Париж стал первой европейской столицей, где пошли на такой шаг.