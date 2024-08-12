Министр обороны Польши: На создание сильной ПВО нужны годы

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на создание мощной противовоздушной обороны потребуются годы, однако это является очень важной задачей.

Заявление польского министра приводит TVP Info, сообщает "Европейская правда".

Глава оборонного ведомства Польши комментировал подписание контракта на производство пусковых установок для систем противоракетной обороны Patriot.

Косиняк-Камыш отметил, что на создание ПВО уходят годы, но это очень важно.

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"Мы не построим ее ни в этом, ни даже в следующем году на том уровне, который нам хотелось бы. Впереди нас ждут годы работы, а в некоторых отраслях иногда даже десятилетия", – сказал он.

В понедельник в Польше подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903 для систем противоракетной обороны Patriot.

Также напомним, Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, направляющиеся к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.

Это предложение было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами.

Глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что Польша привлечет союзников по НАТО к обсуждению возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины.