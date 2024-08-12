Міністр оборони Польщі: На створення сильної ППО потрібні роки

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що на створення потужної протиповітряної оборони знадобляться роки, однак це є дуже важливим завданням.

Заяву польського міністра наводить TVP Info, повідомляє "Європейська правда".

Очільник оборонного відомства Польщі коментував підписання контракту на виробництво пускових установок для систем протиракетної оборони Patriot.

Косіняк-Камиш зазначив, що на створення ППО йдуть роки, але це надзвичайно важливо.

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"Ми не побудуємо її ні цього, ні навіть наступного року на тому рівні, який нам хотілося б. Попереду на нас чекають роки роботи, а в деяких галузях іноді навіть десятиліття", – сказав він.

В понеділок у Польщі підписали контракт на виробництво 48 пускових установок M903 для систем протиракетної оборони Patriot.

Також нагадаємо, Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

Ця пропозиція була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами.

Глава польського уряду Дональд Туск заявляв, що Польща залучить союзників по НАТО до обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України.