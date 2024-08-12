Украина и Германия обсудили поставки и ремонт военной техники

Заместитель министра обороны Украины Александр Сергей провел встречу с руководителем отдела планирования и управления Министерства обороны Германии Кристианом Фройдингом во время его визита в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На встрече речь шла о поставках, ремонте вооружения и военной техники, а также перспективах развития Вооруженных сил Украины.

Украинская делегация ознакомила немецкую сторону с насущными потребностями Сил обороны.

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На встрече также говорили об образцах вооружения и военной техники, для поставки которых могут быть достигнуты новые договоренности.

Фройдинг сообщил, что посетил несколько регионов Украины, в частности прифронтовые территории, и готов обсудить дальнейшее сотрудничество.

Ранее глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер, что текущая ситуация в Курской области РФ – это повод говорить о большем количестве Leopard 2 для Украины.

Ранее Фабер заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.

Напомним, Министерство иностранных дел Германии, комментируя события в Курской области России, утверждает, что Украина имеет право на самозащиту и не только на своей территории.