В Бундестаге не видят ничего против использования немецких танков в Курской области

Председатель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Маркус Фабер из коалиционной Свободной демократической партии не видит проблемы в том, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.

Об этом он сказал в интервью изданию Funke Mediengruppe, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Он отметил, что это уже не немецкое оружие.

"Когда оно передается Украине, это украинское оружие", – сказал Фабер. Это касается "всех материалов", включая основной боевой танк Leopard 2.

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Согласно российским сообщениям, со вторника Украина продвинулась вглубь российской территории в районе Курской границы. По данным Москвы, в атаке участвуют "до тысячи" украинских солдат, а также десятки танков и бронемашин.

"В связи с нападением России на Украину, территория обоих государств является зоной боевых действий", – пояснил свою позицию Фабер.

"Применение оружия подпадает под действие положений международного права", – добавил он.

В Пентагоне заявили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США, но добавили, что по-прежнему не поддерживают дальнобойные удары по территории России.

Напомним, правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления Путина.

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и на удары по российской территории.