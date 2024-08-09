Германия о Курске: Право Украины на самозащиту не ограничивается ее территорией

Министерство иностранных дел Германии, комментируя события в Курской области России, утверждает, что Украина имеет право на самозащиту и не только на своей территории.

Об этом ведомство сказало в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

Как пишет издание, через четыре дня после начала активных боевых действий на Курщине нет никаких признаков того, что западные союзники "оказывают давление на Киев, чтобы он разрядил ситуацию".

"Украина имеет право на самооборону, закрепленное международным правом. Это не ограничивается ее собственной территорией", – заявил немецкий МИД в комментарии Politico.

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В материале напоминают, что многие политики из оппозиционной партии Германии – Христианско-демократический союз – также прямо поддержали наступление украинских сил (чего Киев не подтверждает) и использование немецкого оружия на российской территории.

"Вопрос о том, идет ли речь о западном оружии, не возникает, потому что после отправки оно становится украинским", – сказал Politico топ-политик ХДС Родерих Кизеветтер.

За использование немецкого оружия в России выступил и председатель оборонного комитета Бундестага, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц, который формально находится в отпуске, пока публично не комментировал ситуацию, отмечает Politico.

В Пентагоне также говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.