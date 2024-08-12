Глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер вважає, що наступ українських військ на російські окупаційні війська під Курськом проходить краще, ніж можна було очікувати.

Про це Фабер написав у суботу у своїй соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

За його словами, українські дії на Курщині змушують агресора відводити значну кількість військ з фронту на сході України.

"Це послаблює напруженість на цій ділянці фронту. Привід говорити про більшу кількість Leopard 2", – вважає Фабер.

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Крім того, наступ українців показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює, а військове керівництво перенапружене, додав глава оборонного комітету.

"Це хороша основа для мирних переговорів з наступником Путіна. І переговорів з Путіним в Міжнародному кримінальному суді МКС", – зауважив Фабер.

Він підкреслив, що військова допомога Україні – це найкраща інвестиція в безпеку Німеччини, яка щодня зменшує потенціал російської загрози та запобігає перетворенню українських цивільних на біженців.

Раніше Фабер заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Німеччини, коментуючи події в Курській області Росії, стверджує, що Україна має право на самозахист і не лише на своїй території.