Україна і Німеччина обговорили постачання і ремонт військової техніки
Заступник міністра оборони України Олександр Сергій провів зустріч з керівником відділу планування та управління Міністерства оборони Німеччини Крістіаном Фройдінгом під час його візиту до Києва.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони.
На зустрічі йшлося про постачання, ремонт озброєння та військової техніки, а також перспективи розвитку Збройних сил України.
Українська делегація ознайомила німецьку сторону з нагальними потребами Сил оборони.
На зустрічі також говорили про зразки озброєння та військової техніки, для постачання яких можуть бути досягнуті нові домовленості.
Фройдінг повідомив, що відвідав декілька регіонів України, зокрема прифронтові території, і готовий обговорити подальшу співпрацю.
Раніше глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер, що поточна ситуація у Курській області РФ – це привід говорити про більшу кількість Leopard 2 для України.
Раніше Фабер заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Німеччини, коментуючи події в Курській області Росії, стверджує, що Україна має право на самозахист і не лише на своїй території.