Україна і Німеччина обговорили постачання і ремонт військової техніки

Заступник міністра оборони України Олександр Сергій провів зустріч з керівником відділу планування та управління Міністерства оборони Німеччини Крістіаном Фройдінгом під час його візиту до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони.

На зустрічі йшлося про постачання, ремонт озброєння та військової техніки, а також перспективи розвитку Збройних сил України.

Українська делегація ознайомила німецьку сторону з нагальними потребами Сил оборони.

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На зустрічі також говорили про зразки озброєння та військової техніки, для постачання яких можуть бути досягнуті нові домовленості.

Фройдінг повідомив, що відвідав декілька регіонів України, зокрема прифронтові території, і готовий обговорити подальшу співпрацю.

Раніше глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер, що поточна ситуація у Курській області РФ – це привід говорити про більшу кількість Leopard 2 для України.

Раніше Фабер заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Німеччини, коментуючи події в Курській області Росії, стверджує, що Україна має право на самозахист і не лише на своїй території.