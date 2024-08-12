Белый дом посоветовал Путину "очень простое решение" проблемы на Курщине
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Владимир Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области.
Об этом он сказал на онлайн-брифинге в понедельник, 12 августа, сообщает "Европейская правда".
Кирби заявил, что очередные заявления российских чиновников о том, что якобы заход в Курскую область координируется Западом – "это все путинская пропаганда", за которую хозяин Кремля цеплялся с начала вторжения в Украину.
"Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине – это сами россияне. Это они осуществляют вторжение в Украину, а Украина – защищается от агрессии. Это война России против Украины, не больше и не меньше, и так было с самого начала", – подчеркнул представитель Белого дома.
"Это война Путина против Украины. И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение – пусть он убирается к чертям из Украины и прекращает войну", – добавил он.
С начала прошлой недели украинские военные проводят операцию на территории Курской области России и, как утверждает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, контролируют до 1000 квадратных километров территории.
В Пентагоне ранее говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.