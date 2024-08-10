Белый дом о Курской области: Выясняем больше о стратегии Украины

США продолжают общение с украинскими властями, чтобы понять, какие цели имеет вероятная операция ВСУ в Курской области России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Голос Америки".

Официально украинская сторона не комментировала причастность Вооруженных сил Украины к вероятным операциям в Курске.

Кирби отметил, что именно украинская сторона должна говорить о своих действиях.

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"Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами и работаем над тем, чтобы лучше понять, что они делают, каковы их цели, какова их стратегия", – отметил он.

На просьбу охарактеризовать ситуацию на поле боя в Курской области, Кирби ответил: "Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами, и я бы воздержался от описания того, что там происходит на поле боя, пока эти разговоры не завершатся, и пока мы не почувствуем, что имеем лучшее представление о том, что именно они делают".

При этом представитель Белого дома добавил, что Вооруженные силы Украины пока не нарушают ограничений, которые ранее объявляли США об атаках вглубь РФ.

В Пентагоне ранее говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.