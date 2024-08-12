Білий дім порадив Путіну "дуже просте вирішення" проблеми на Курщині
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Владімір Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області.
Про це він сказав на онлайн-брифінгу в понеділок, 12 серпня, повідомляє "Європейська правда".
Кірбі заявив, що чергові заяви російських посадовців про те, нібито захід у Курську область координується Заходом – "це все путінська пропаганда", за яку господар Кремля чіплявся від початку вторгнення в Україну.
"Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни. Це вони здійснюють вторгнення в Україну, а Україна – захищається від агресії. Це війна Росії проти України, не більше й не менше, і так було від самого початку", – підкреслив представник Білого дому.
"Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну", – додав він.
З початку минулого тижня українські військові проводять операцію на території Курської області Росії та, як стверджує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, контролюють до 1000 квадратних кілометрів території.
У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії.