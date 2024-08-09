Пентагон о событиях на Курщине: Это соответствует политике США

В Пентагоне заявили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США, но добавили, что и дальше не поддерживают дальнобойные удары по территории России.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда".

Ее спросили, согласуется ли операция Украины в Курской области с представлениями Соединенных Штатов о том, что Украина может и что не может делать с американским оружием.

"Да, это так. Это соответствует нашей политике, и мы с самого начала поддерживали Украину в ее стремлении защитить себя от нападений, которые происходят через границу, и от перекрестных обстрелов. Таким образом, они принимают меры для защиты от атак, которые поступают из региона, что соответствует политике США, где они могут использовать наше оружие, наши системы, наши возможности", – заявила Сингх.

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Она, однако добавила, что США не поддерживают дальние атаки на Россию.

"Мы не поддерживаем дальние атаки на (Россию). Мы говорили об этом с самого начала. Я не собираюсь рисовать для вас круговую карту, где они могут и где не могут наносить удары, но мы были очень четкие с украинцами", – сказала представительница Пентагона.

Она подчеркнула, что поскольку российские атаки происходят через границу, украинцы должны иметь возможность ответить на них.

"И поэтому вы видите некоторые из этих трансграничных контрогневых мероприятий, которые они могут осуществлять вблизи границы Украины", – отметила Сингх.

Напомним, правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления Путина.

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала. Однако главнокомандующий Александр Сырский опубликовал фото "в выходном районе", а президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что получил от него три "результативных" доклада и они "именно такие, которые нужны нашему государству сейчас".

Он также сказал, что Украина "не выбирала достигать целей в войне", но Россия пришла с войной и "должна чувствовать, что ею сделано".

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и на удары по российской территории.