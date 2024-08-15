СМИ: Неисправный силовой кабель мог вызвать масштабный лесной пожар в Греции

Следователи подозревают, что неисправный силовой кабель мог стать причиной самого масштабного лесного пожара в Греции в этом году.

Об этом Reuters сообщили источники, близкие к расследованию пожара, информирует "Европейская правда".

Масштабный пожар унес жизнь одной женщины и уничтожил 10 тысяч гектаров леса вблизи Афин, охватив территорию размером примерно с Париж.

Пожар, начавшийся 11 августа, в течение суток перекинулся из леса возле города Варнавас, что в 35 км от столицы, на северные пригороды Афин.

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Власти опросили жителей Варнаваса в рамках расследования причин пожара. По словам 76-летнего мужчины, причиной пожара мог стать деревянный электрический столб возле его дома, к которому с помощью вешалки был ненадежно прикреплен кабель.

Этот сценарий является ключевым в расследовании, которое должно быть завершено в течение ближайших месяцев, сообщило должностное лицо, знакомое с ходом расследования. Также рассматривается версия поджога.

Представитель пожарной бригады на условиях анонимности рассказал, что начальной точкой возгорания была территория вблизи электроопоры.

Напомним, во вторник сильнейший пожар года в Греции в окрестностях столицы Афин ослаб благодаря снижению силы ветра, что приостановило распространение разрушительного пламени, которое унесло жизни одного человека.

Сотни лесных пожаров вспыхнули по всей Греции этим летом, которая только что зафиксировала самые жаркие июнь и июль после самой теплой зимы.

Как и в других странах Средиземноморья, ученые связывают их распространение со все более жаркой и сухой погодой, вызванной глобальным изменением климата.