ЗМІ: Несправний силовий кабель міг спричинити масштабну лісову пожежу у Греції

Слідчі підозрюють, що несправний силовий кабель міг стати причиною наймасштабнішої лісової пожежі в Греції цього року.

Про це Reuters повідомили джерела, близькі до розслідування пожежі, інформує "Європейська правда".

Масштабна пожежа забрала життя однієї жінки і знищила 10 000 гектарів поблизу Афін, охопивши територію розміром приблизно з Париж.

Пожежа, яка почалася 11 серпня, протягом доби перекинулася з лісу біля міста Варнавас, що за 35 км від столиці, на північні передмістя Афін.

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Влада опитала мешканців Варнаваса в рамках розслідування причин пожежі. За словами 76-річного чоловіка, причиною пожежі міг стати дерев'яний електричний стовп біля його будинку, до якого за допомогою вішалки був ненадійно прикріплений кабель.

Цей сценарій є ключовим у розслідуванні, яке має бути завершене протягом найближчих місяців, повідомила посадова особа, обізнана з ходом розслідування. Також розглядається версія підпалу.

Представник пожежної бригади на умовах анонімності розповів, що початковою точкою загоряння була територія поблизу електроопори.

Нагадаємо, у вівторок найсильніша пожежа року в Греції на околицях столиці Афін ослабла завдяки послабленню вітру, що призупинило поширення руйнівного полум'я, яке забрало життя однієї людини.

Сотні лісових пожеж спалахнули по всій Греції цього літа, яка щойно зафіксувала найспекотніші червень і липень після найтеплішої зими.

Як і в інших країнах Середземномор'я, вчені пов'язують їхнє поширення зі все більш спекотною і сухою погодою, спричиненою глобальною зміною клімату.