Греция пережила самый жаркий июль в истории наблюдений

Греческое метеорологическое агентство meteo.gr заявило, что в стране зафиксировали самый теплый июль за всю историю наблюдений.

Об этом ведомство сообщило в понедельник, 5 августа, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению meteo.gr, в Греции средние температуры в период с 1960 по 2024 год выросли на 2,5 градуса по Цельсию, причем три из четырех самых теплых температур в июле фиксировали в последние четыре года.

"По предварительным метеорологическим данным... июль 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений для Греции", – говорится в сообщении.

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Средняя температура в прошлом месяце в стране составляла 27°C. Это на 2,9°C больше, чем среднее значение в течение 1991-2020 годов, и на 0,3°C больше, чем предыдущий рекорд, установленный в июле 2012 года.

Метеорологическое агентство Греции ранее сообщало, что июнь в стране также был самым теплым с 1960 года.

Ученые связывают рост средних температур по всему миру с глобальным потеплением, в результате чего экстремальные погодные явления становятся все более распространенными.

В течение летнего периода Греция страдает от лесных пожаров. Несколько человек также умерли из-за чрезмерной жары.