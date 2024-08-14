СМИ: В казармах Бундесвера в Германии могли загрязнить питьевую воду – подозревают диверсию

В Германии в среду опечатали военные казармы возле Кельна, поскольку подозревают, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Полиция, военная полиция и служба военной контрразведки Бундесвера расследуют подозрение в диверсии против Бундесвера. Допускают, что диверсанты проникли на территорию казарм, чтобы загрязнить водопроводную воду на базе.

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Во внутренних коммуникациях солдат и гражданских призвали не употреблять питьевую воду ни при каких обстоятельствах. Сейчас на территорию базы больше не пускают солдат.

В казармах возле Кельна расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские ведомства Бундесвера. Здесь также базируются военно-воздушные силы Министерства обороны, поскольку казармы непосредственно прилегают к Кельнскому аэропорту.

Всего на объекте работают 4300 солдат и 1200 гражданских работников.

Казармы имеют собственную систему водоснабжения. Военная полиция Бундесвера осмотрела здание в среду утром. В одной из секций забора была обнаружена дыра.

Во внутренней записке Территориального командования Бундесвера военнослужащих, которые все еще находятся в казармах, просят обращать внимание на "неизвестных лиц, находящихся в поле зрения", и сообщать о "любом подозрительном поведении". Это свидетельствует о том, что власти обследуют территорию в поисках возможных злоумышленников.

В сообщении также указано, что казармы будут оставаться закрытыми до дальнейших указаний.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии за украинскими солдатами во время тренировок следили неизвестные беспилотники.

Кроме того, в этом году двух немецко-российских граждан арестовали по подозрению в подготовке диверсии на американской военной базе в Баварии.